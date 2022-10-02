Инфантино выразил соболезнования из-за событий в Индонезии

Президент ФИФА Данни Инфантино высказался о гибели более 120 болельщиков, произошедшей после завершения матча чемпионата Индонезии между клубами «Арема» и «Персебая».

Напомним, что болельщики выбежали на домашнее поле «Арема» из-за поражения команды - 2:3, а полиция применила слезоточивый газ. Многие умерли из-за сложившейся на стадионе давки.

«Футбольный мир находится в шоке после трагических событий, произошедших в Индонезии по окончании матча «Арема» и «Персебая» на стадионе «Канджурухан». Это черный день для всех, кто связан с футболом. Эта трагедия за гранью понимания. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким тех, кто погиб в этой трагедии. В это трудное время мысли и молитвы ФИФА и мирового сообщества с жертвами, пострадавшими и народом Индонезии, Азиатской футбольной конфедерацией, Индонезийской футбольной ассоциацией и Индонезийской футбольной лигой», - приводит слова Инфантино Telecom Asia Sport.

Чемпионат Индонезии был приостановлен до завершения разбирательств, также было принято решение дисквалифицировать стадион «Арема» до конца сезона.