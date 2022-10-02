Перес обвинил УЕФА в деградации футбола

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес раскритиковал УЕФА за изменение формата Лиги чемпионов, приведя в пример теннис.

«Цель Суперлиги — модернизировать футбол. С другой стороны, в УЕФА, «изменив» формат Лиги чемпионов, сделали прямо противоположное.

Зачем лишать болельщиков стольких увлекательных встреч? В теннисе Надаль и Федерер играли друг с другом более 40 раз, Надаль и Джокович - 59. И вы думаете, что людям было скучно? Зато в футболе «Реал» и «Ливерпуль» сыграли друг против друга всего девять раз за 67 лет», - приводят слова Переса зарубежные журналисты.

Напомним, Флорентино является одним из авторов и ярых сторонников проекта Суперлиги. Одна попытка создания турнира уже была предпринята наиболее богатыми и влиятельными клубами Европы в 2021 году. Однако после угроз со стороны УЕФА исключить команды из своих соревнований идея вернулась к теории.