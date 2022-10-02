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Тен Хаг объяснил, почему не выпустил Роналду в стартовом составе на матч с «Манчестер Сити»

Манкунианцы потерпели унизительное поражение.
02 октября 2022 23:06
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг объяснил, почему не стал выпускать Криштиану Роналду в стартовом составе матча девятого тура АПЛ против «Манчестер Сити», а также почему португалец не появился на поле и по ходу встречи.

«Я не выпустил Роналду из-за уважения к нему, из-за его выдающейся карьеры.

Еще одной причиной была возможность выпустить Антони Марсьяля, который нуждается в игровом времени. Но я не хочу на этом акцентировать», - приводит слова специалиста британская пресса.

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «горожан», в составе которых по три мяча забили Фил Фоден и Эрлинг Холанд.

Гости ответили голами Антони и дублем Марсьяля. Добавим, Роналду так и не появился на поле, весь матч просидев на скамейке запасных.

«Сити» набрал 20 очков и приблизился к лидирующему «Арсеналу» на расстояние одного очка. «Юнайтед» с 12 очками остался шестым.

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