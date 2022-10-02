«Ювентус» разгромил «Болонью» в матче Серии А

В матче восьмого тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» на своем поле разгромил «Болонью».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Филип Костич, Душан Влахович и Аркадиуш Милик.

«Старая синьора» набрала 13 очков и поднялась на седьмое место в турнирной таблице. «Болонья» с шестью очками осталась на 17-й строчке.

Лидируют «Наполи» и «Аталанта», у которых по 20 очков.

Серия А

8-й тур

«Ювентус» (Турин) - «Болонья» - 3:0 (1:0)

Голы: Костич, 24; Влахович, 59; Милик, 62.