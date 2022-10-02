«Реал» в большинстве не смог победить «Осасуну», Бензема не забил пенальти

В матче седьмого тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» дома сыграл вничью с «Осасуной».

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 42-й минуте Винисиус вывел хозяев вперед, однако спустя пять минут после перерыва Кике Гарсия забил ответный мяч.

На 78-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Давида Гарсии и получили пенальти в свои ворота. Однако Карим Бензема пробил в перекладину. Он же спустя буквально минуту забил второй мяч, но судья отменил взятие ворот из-за офсайда после просмотра ВАР.

Таким образом, «Реал» набрал 19 очков и сравнялся с лидирующей «Барселоной», потеряв свои первые очки в чемпионате Испании.

Ла Лига

7-й тур

«Реал» (Мадрид) - «Осасуна» (Памплона) - 1:1 (1:0)

Голы: Винисиус, 42 - К. Гарсия, 50

Удаление: Д. Гарсия (»Осасуна»), 78

Не забитый пенальти: Бензема, 79.