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Мальдини рассказал, из-за чего переживает Ибрагимович: Он должен сохранять спокойствие

Ветеран пока не выходил на поле в текущем сезоне.
03 октября 2022 08:53
автор: Александр Шульгин

Директор и легенда итальянского «Милана» Паоло Мальдини рассказал, что шведский нападающий команды Златан Ибрагимович переживает по поводу возможного завершения карьеры.

«Когда он обновил контракт, мы сказали ему, что он должен чувствовать себя футболистом на 100%.

Его немного беспокоит возможность завершения карьеры, но он должен сохранять спокойствие. Жизнь всегда улыбалась ему», - приводит слова Мальдини итальянская пресса.

Напомним, ранее швед перенес операцию. Врачи прогнозируют возвращение форварда на поле не ранее января 2023 года.

В сезоне 2021/22 Ибрагимович помог «россонери» завоевать чемпионский титул.

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