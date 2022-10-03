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Анчелотти прокомментировал промах Бензема с пенальти в матче с «Осасуной»

Форвард не смог принести команде три очка.
03 октября 2022 09:12
автор: Александр Шульгин

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал промах нападающего команды Карима Бензема с 11-метровой отметки в матче седьмого тура Ла Лиги против «Осасуны».

«Это была не лучшая его игра, но этого следовало ожидать после того, как он пропустил несколько последних матчей. Он очень усердно тренировался, но, скорее всего, был недостаточно резок. Он должен больше работать в предстоящих играх. Карим реализовал два самых важных пенальти в прошлом сезоне. Он лучший пенальтист в команде, и он будет продолжать их забивать», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба «сливочных».

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 42-й минуте Винисиус вывел хозяев вперед, однако спустя пять минут после перерыва Кике Гарсия забил ответный мяч.

На 78-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Давида Гарсии и получили пенальти в свои ворота. Однако Бензема пробил в перекладину. Он же спустя буквально минуту забил второй мяч, но судья отменил взятие ворот из-за офсайда после просмотра ВАР.

Таким образом, «Реал» набрал 19 очков и сравнялся с лидирующей «Барселоной», потеряв свои первые очки в чемпионате Испании.

источник: ФК «Реал»
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