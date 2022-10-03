Холланд установил уникальное достижение в АПЛ

Норвежский бомбардир «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд установил уникальное достижение в АПЛ.

Футболист стал первым игроком за всю историю турнира, кому удалось сделать хет-трик в трех домашних матчах подряд.

Напомним, накануне «горожане» разгромили одноклубников из «Юнайтед» в манчестерском дерби.

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев, в составе которых по хет-трику оформили Фил Фоден и Холанд.

Гости ответили голами Антони и дублем Антони Марсьяля. Добавим, что Криштиану Роналду так и не появился на поле, весь матч просидев на скамейке запасных.

«Сити» набрал 20 очков и приблизился к лидирующему «Арсеналу» на расстояние одного очка. «Юнайтед» с 12 очками остался шестым.