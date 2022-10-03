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Головин попал в символическую сборную девятого тура Лиги 1

Россиянин поучаствовал в разгроме «Нанта».
03 октября 2022 10:45
автор: Александр Шульгин

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин вошел в символическую сборную девятого тура Лиги 1, сообщает французская пресса.

Его команда на своем поле разгромила «Нант». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. Хет-триком отметился Виссам Бен-Йеддер. Один мяч записал на свой счет Борель Эмболо. Гостям помог автогол Кайо.

Отметим, что Головин ассистировал Бен-Йеддеру в эпизоде со вторым голом форварда.

«Монако» набрал 17 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Нант» с семью очками остался 16-м.

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