Головин попал в символическую сборную девятого тура Лиги 1

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин вошел в символическую сборную девятого тура Лиги 1, сообщает французская пресса.

Его команда на своем поле разгромила «Нант». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. Хет-триком отметился Виссам Бен-Йеддер. Один мяч записал на свой счет Борель Эмболо. Гостям помог автогол Кайо.

Отметим, что Головин ассистировал Бен-Йеддеру в эпизоде со вторым голом форварда.

«Монако» набрал 17 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Нант» с семью очками остался 16-м.