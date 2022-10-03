Открытие первых двух площадок в Чехове и Тамбове состоится уже в октябре. А в самое ближайшее время работы начнутся в Зеленоградске, Рыбинске, Кабардинке и еще 5 городах России.

Напомним, что проект нацелен на улучшение спортивной инфраструктуры и расширение возможностей для детей и молодежи в небольших городах России. Благодаря «Футбольной стране» молодое поколение с самого раннего возраста будет активнее вовлечено в занятия спортом на современных площадках.

Большая «Футбольная страна» начинается с маленькой футбольной коробки! Узнать больше о проекте

