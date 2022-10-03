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Футбольная страна

В конце июля футбольный клуб «Локомотив» совместно с Российскими Железными Дорогами объявили о старте Всероссийского проекта «Футбольная страна», в рамках которого будут обновлены 30 футбольных коробок по всей России: от Калининграда до Камчатки.
Футбольная страна
03 октября 2022 12:26
автор: Сергей Иванов
автор фото: Кадр из ролика Большая «Футбольная страна»

Открытие первых двух площадок в Чехове и Тамбове состоится уже в октябре. А в самое ближайшее время работы начнутся в Зеленоградске, Рыбинске, Кабардинке и еще 5 городах России.

Напомним, что проект нацелен на улучшение спортивной инфраструктуры и расширение возможностей для детей и молодежи в небольших городах России. Благодаря «Футбольной стране» молодое поколение с самого раннего возраста будет активнее вовлечено в занятия спортом на современных площадках.

Большая «Футбольная страна» начинается с маленькой футбольной коробки! Узнать больше о проекте

источник: «Советский спорт»
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Футбольная страна
Футбольная страна
В конце июля футбольный клуб «Локомотив» совместно с Российскими Железными Дорогами объявили о старте Всероссийского проекта «Футбольная страна», в рамках которого будут обновлены 30 футбольных коробок по всей России: от Калининграда до Камчатки.
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