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Фоден подпишет с «Манчестер Сити» шестилетний контракт

Футболист продолжает исправно забивать в составе «горожан».
03 октября 2022 12:14
автор: Александр Шульгин

Нападающий «Манчестер Сити» Фил Фоден подпишет новый контракт со своим клубом.

По информации британской прессы, соглашение будет рассчитано на шесть лет, до лета 2028 года. Действующий контракт футболиста истекает в 2024 году.

В текущем сезоне Фоден провел 11 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал две результативные передачи. В частности, накануне во встрече АПЛ против «Манчестер Юнайтед» англичанин наряду с Эрлингом Холандом оформил хет-трик.

После восьми туров «Сити» занимает второе место в турнирной таблице, на одно очко отставая от лондонского «Арсенала».

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