СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Уткин сравнил защитника «Спартака» Мевлю с персонажем Вицина из «Кавказской пленницы»

Блогер раскритиковал игрока обороны красно-белых.
03 октября 2022 13:33
автор: Александр Шульгин

Популярный комментатор и блогер Василий Уткин высказался об игре словенского защитника московского «Спартака» Михи Мевли в матче 11-го тура РПЛ против «Пари НН».

«Вы видели гол «Пари НН» в ворота «Спартака»? Его движения в этом моменте напомнили, как в «Операции «Ы» и приключениях Шурика» Вицин дергался, когда они втроем встали на дорогу, чтобы не дать проехать машине.

Я думаю, что Мевля станет притчей во языцех. Он ничего не делает не мевля, он очень мевленно думает и еще мевленнее двигается. Болельщики «Спартака», вы еще проклянете день, когда Мевля приехал в команду», - сказал Уткин в эфире своего YouTube-канала.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Шамар Николсон и Квинси Промес, реализовавший пенальти.

Хозяева ответили точным ударом Мамаду Майга.

«Спартак» набрал 22 очка и сравнялся по этому показателю с занимающим третье место «Ростовом», который сегодня уступил «Зениту» в Санкт-Петербурге.

«Пари НН» с 12 очками остался на десятой позиции.

В следующем туре «Спартак» на своем поле 9 октября примет «Крылья Советов». «Пари НН» сыграет на выезде против «Торпедо».

источник: Сайт Василия Уткина
Это интересно:
«Севилья» активно ищет замену Лопетеги, тренер будет уволен
Команда неудачно начала новый сезон.
03.10.2022 13:48
Футбол
автор: Александр Шульгин
Уткин сравнил защитника «Спартака» Мевлю с персонажем Вицина из «Кавказской пленницы»
Блогер раскритиковал игрока обороны красно-белых.
03.10.2022 13:33
Футбол
автор: Александр Шульгин
Футбольная страна
Футбольная страна
В конце июля футбольный клуб «Локомотив» совместно с Российскими Железными Дорогами объявили о старте Всероссийского проекта «Футбольная страна», в рамках которого будут обновлены 30 футбольных коробок по всей России: от Калининграда до Камчатки.
03.10.2022 12:26
Футбол
автор: Сергей Иванов
Фоден подпишет с «Манчестер Сити» шестилетний контракт
Футболист продолжает исправно забивать в составе «горожан».
03.10.2022 12:14
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Манчестер Юнайтед» нацелился на вратаря «Порту»
03.10.2022 11:45
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Милан» планирует приобрести у «Эмполи» защитника сборной Италии
В последнем туре Серии А команды встречались между собой.
03.10.2022 11:18
Футбол
автор: Александр Шульгин
Головин попал в символическую сборную девятого тура Лиги 1
Россиянин поучаствовал в разгроме «Нанта».
03.10.2022 10:45
Футбол
автор: Александр Шульгин
Холланд установил уникальное достижение в АПЛ
Норвежец продолжает штамповать голы.
03.10.2022 10:16
Футбол
автор: Александр Шульгин
Анчелотти прокомментировал промах Бензема с пенальти в матче с «Осасуной»
Форвард не смог принести команде три очка.
03.10.2022 09:12
Футбол
автор: Александр Шульгин
Мальдини рассказал, из-за чего переживает Ибрагимович: Он должен сохранять спокойствие
Ветеран пока не выходил на поле в текущем сезоне.
03.10.2022 08:53
Футбол
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика