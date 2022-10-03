Уткин сравнил защитника «Спартака» Мевлю с персонажем Вицина из «Кавказской пленницы»

Популярный комментатор и блогер Василий Уткин высказался об игре словенского защитника московского «Спартака» Михи Мевли в матче 11-го тура РПЛ против «Пари НН».

«Вы видели гол «Пари НН» в ворота «Спартака»? Его движения в этом моменте напомнили, как в «Операции «Ы» и приключениях Шурика» Вицин дергался, когда они втроем встали на дорогу, чтобы не дать проехать машине.

Я думаю, что Мевля станет притчей во языцех. Он ничего не делает не мевля, он очень мевленно думает и еще мевленнее двигается. Болельщики «Спартака», вы еще проклянете день, когда Мевля приехал в команду», - сказал Уткин в эфире своего YouTube-канала.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Шамар Николсон и Квинси Промес, реализовавший пенальти.

Хозяева ответили точным ударом Мамаду Майга.

«Спартак» набрал 22 очка и сравнялся по этому показателю с занимающим третье место «Ростовом», который сегодня уступил «Зениту» в Санкт-Петербурге.

«Пари НН» с 12 очками остался на десятой позиции.

В следующем туре «Спартак» на своем поле 9 октября примет «Крылья Советов». «Пари НН» сыграет на выезде против «Торпедо».