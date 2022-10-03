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«Мы очень любили Россию»: агент Языджи - о возможном возвращении игрока в ЦСКА

Сейчас футболист выступает на родине.
03 октября 2022 15:04
автор: Александр Шульгин

Агент турецкого нападающего Юсуфа Языджи - Адем Чебеджи ответил на вопрос о возможном возвращении футболиста в ЦСКА.

«Юсуф счастлив, он вернулся домой в город, в котором он родился. Он скучает по ЦСКА, этот клуб занимает особое место в его сердце. Юсуф всегда следит за их матчами. Может ли он вернуться? Кто знает. Мы очень любили Россию и это прекрасное место навсегда останется в наших сердцах.

Надеюсь, все вернется на круги своя и российские команды снова смогут участвовать в турнирах под эгидой УЕФА, и мы увидимся снова», - приводит слова функционера Metaratings.

Напомним, что форвард в прошлом сезоне выступал за армейцев на правах аренды, однако вынужден был покинуть команду и вернуться на родину.

источник: Metaratings.ru
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«Мы очень любили Россию»: агент Языджи - о возможном возвращении игрока в ЦСКА
Сейчас футболист выступает на родине.
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