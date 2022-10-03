Радимов был назначен советником гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов назначен советником генерального директора «Зенита» по развитию молодежного футбола, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее Радимов покинул пост главного тренера «Зенита-2», который возглавлял с 2018 года, а также в период с 2013 по 2017-й.

Примечательно, что КДК РФС ранее дисквалифицировал Владислава Николаевича на три игры за оскорбление официального лица матча во второй лиге.

Добавим, что исполняющим обязанности главного тренера «Зенита-2» назначен Дмитрий Давыдов.