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Радимов был назначен советником гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола

Экс-хавбек ушел с тренерской должности.
03 октября 2022 16:07
автор: Максим Скороходов

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов назначен советником генерального директора «Зенита» по развитию молодежного футбола, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее Радимов покинул пост главного тренера «Зенита-2», который возглавлял с 2018 года, а также в период с 2013 по 2017-й.

Примечательно, что КДК РФС ранее дисквалифицировал Владислава Николаевича на три игры за оскорбление официального лица матча во второй лиге.

Добавим, что исполняющим обязанности главного тренера «Зенита-2» назначен Дмитрий Давыдов.

источник: «Советский спорт»
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Экс-хавбек ушел с тренерской должности.
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