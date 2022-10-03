Каррера назвал Промеса одним из лучших игроков РПЛ

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказал свое мнение о полузащитнике команды Квинси Промесе.

«Для меня Промес – один из лучших игроков РПЛ. Не только сейчас. Он всегда был таким. Я очень рад за него», - приводит слова Карреры «РБ-Спорт».

Добавим, что в текущем сезоне российской премьер-лиги (РПЛ) Промес забил девять мячей и отдал четыре голевые передачи. На данный момент 30-летний футболист является лучшим бомбардиром чемпионата, а также занимает первое место в турнирной таблице по показателю «гол+пас».