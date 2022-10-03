СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Ливерпуль» следит за Брозовичем

«Красные» ищут полузащитника, который может заменить регулярно получающего повреждения Алькантару.
03 октября 2022 16:33
автор: Максим Скороходов

«Ливерпуль» может подписать полузащитника «Интера» Марсело Брозовича, сообщает испанское СМИ.

По данным местных журналистов, английский клуб хочет найти замену для Тьяго Алькантары, регулярно испытывающего проблемы со здоровьем.

Конкурентами «Ливерпуля» за 29-летнего хорвата называют «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Брозович принял участие в девяти матчах за «Интер», в которых забил два гола. 23 марта полузащитник продлил контракт с клубом до 2026 года. Стоимость опорника, по данным transfermarkt, составляет 40 млн евро.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Месси может отказаться от продолжения карьеры в США ради возвращения в «Барселону»
Воспитанник каталонцев выступает за «ПСЖ».
03.10.2022 16:47
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Ливерпуль» следит за Брозовичем
«Красные» ищут полузащитника, который может заменить регулярно получающего повреждения Алькантару.
03.10.2022 16:33
Футбол
автор: Максим Скороходов
Каррера назвал Промеса одним из лучших игроков РПЛ
Лидер «Спартака» является лучшим бомбардиром чемпионата России.
03.10.2022 16:20
Футбол
автор: Максим Скороходов
Радимов был назначен советником гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола
Экс-хавбек ушел с тренерской должности.
03.10.2022 16:07
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Барселона» намерена заполучить Гюндогана бесплатно
Футболист может уйти из «Манчестер Сити».
03.10.2022 15:39
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Мы очень любили Россию»: агент Языджи - о возможном возвращении игрока в ЦСКА
Сейчас футболист выступает на родине.
03.10.2022 15:04
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Севилья» активно ищет замену Лопетеги, тренер будет уволен
Команда неудачно начала новый сезон.
03.10.2022 13:48
Футбол
автор: Александр Шульгин
Уткин сравнил защитника «Спартака» Мевлю с персонажем Вицина из «Кавказской пленницы»
Блогер раскритиковал игрока обороны красно-белых.
03.10.2022 13:33
Футбол
автор: Александр Шульгин
Футбольная страна
Футбольная страна
В конце июля футбольный клуб «Локомотив» совместно с Российскими Железными Дорогами объявили о старте Всероссийского проекта «Футбольная страна», в рамках которого будут обновлены 30 футбольных коробок по всей России: от Калининграда до Камчатки.
03.10.2022 12:26
Футбол
автор: Сергей Иванов
Фоден подпишет с «Манчестер Сити» шестилетний контракт
Футболист продолжает исправно забивать в составе «горожан».
03.10.2022 12:14
Футбол
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика