«Ливерпуль» следит за Брозовичем

«Ливерпуль» может подписать полузащитника «Интера» Марсело Брозовича, сообщает испанское СМИ.

По данным местных журналистов, английский клуб хочет найти замену для Тьяго Алькантары, регулярно испытывающего проблемы со здоровьем.

Конкурентами «Ливерпуля» за 29-летнего хорвата называют «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Брозович принял участие в девяти матчах за «Интер», в которых забил два гола. 23 марта полузащитник продлил контракт с клубом до 2026 года. Стоимость опорника, по данным transfermarkt, составляет 40 млн евро.