Месси может отказаться от продолжения карьеры в США ради возвращения в «Барселону»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может отказаться от идеи продолжения карьеры в MLS ради возвращения в «Барселону», сообщает испанское телевидение.

Напомним, что звезда мирового футбола начинал свою взрослую карьеру именно в составе «сине-гранатовых» и покинул клуб в 2021 году, не договорившись о продлении контракта.

Соглашение Месси с «ПСЖ» истекает следующим летом. В текущем сезоне 35-летний форвард забил семь мячей и отдал восемь голевых передач в 12 матчах за французский клуб.