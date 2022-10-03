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Хаджикадунич не хочет возвращаться в «Ростов»

Шведский футболист не поддерживает контакты с партнерами по клубу
03 октября 2022 17:25
автор: Максим Скороходов

Защитник Деннис Хаджикадунич не хочет возвращаться в «Ростов»

Напомним, что 24-летний футболист находится в аренде в шведском «Мальме», но права на него принадлежат российскому клубу.

«Так говорит мой инстинкт. Я не хочу возвращаться туда, учитывая, как это выглядит. Я не общаюсь с ними, и, честно говоря, мне все равно. Я фокусируюсь только на «Мальме» и сборной», - сказал футболист шведским журналистам.

Добавим, что арендное соглашение «Мальме» с «Ростовом» истекает 31 декабря.

В 2022 году Хаджикадунич сыграл в 27 матчах и забил один гол.

источник: «Советский спорт»
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