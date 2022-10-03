Бышовец - о спаде «Динамо»: Ключевые игроки команды в каждой линии покинули клуб

Экс-главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец объяснил неудачные результаты команды.

Напомним, что проиграв «Ахмату» (1:2), бело-голубые опустились в чемпионате России на восьмое место.

- То, что ключевые игроки команды в каждой линии покинули клуб, тоже сыграло свою роль. Это повлияло на результат и качество игры. В первую очередь, я говорю про Ордеца и других игроков, которые в целом и составляли тот важный сплав молодежи и опыта, - приводит слова Бышовца «Метарейтинг».

В следующем туре «Динамо» 8 октября сыграет в гостях с ЦСКА, «Ахмат» на следующий день проведет выездную встречу с «Оренбургом».