Карпин после проигрыша «Зениту» возмутился работой арбитров на матчах «Ростова»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин возмутился работой арбитров после того, как его команда проиграла «Зениту» (1:3) в 11-м туре РПЛ.

В телеграм-канале Карпина появились отрывки из этого матча и прошедшей игры желто-синих с «Ахматом» (1:3) в пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России.



Таким образом, лидирующие в чемпионата петербуржцы набрали 29 очков, увеличив отрыв от второго места до 9 очков. Желто-синие опустились на третью строчку (22 очка).

В следующем туре РПЛ «Зенит» 8 октября сыграет с «Факелом», «Ростов» на следующий день примет «Краснодар».