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Карпин после проигрыша «Зениту» возмутился работой арбитров на матчах «Ростова»

Наставник дончан показал непоследовательность работы арбитров.
03 октября 2022 19:42
автор: Максим Скороходов

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин возмутился работой арбитров после того, как его команда проиграла «Зениту» (1:3) в 11-м туре РПЛ.

В телеграм-канале Карпина появились отрывки из этого матча и прошедшей игры желто-синих с «Ахматом» (1:3) в пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России.

Таким образом, лидирующие в чемпионата петербуржцы набрали 29 очков, увеличив отрыв от второго места до 9 очков. Желто-синие опустились на третью строчку (22 очка).

В следующем туре РПЛ «Зенит» 8 октября сыграет с «Факелом», «Ростов» на следующий день примет «Краснодар».

источник: «Советский спорт»
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Наставник дончан показал непоследовательность работы арбитров.
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