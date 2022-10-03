«Краснодар» и «Крылья Советов» сыграли нулевую ничью

«Краснодар» в гостевом матче 11-го тура РПЛ сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счетом 0:0.

«Быки» остались на пятом месте в турнирной таблице, набрав 21 очко, а самарцы - на одиннадцатом, добыв 11 очков.

В следующем туре «Крылья Советов» сыграют 9 октября в гостях со «Спартаком», а «Краснодару» в этот же день предстоит выездной матч против «Ростова».

РПЛ

11-й тур

«Крылья Советов» (Самара) - «Краснодар» (Краснодар) - 0:0

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Солдатенков, Евгеньев, Горшков (Зотов, 20), Ежов, Пиняев (Витюгов, 73), Якуба (Чиркович, 73), Коваленко (Бабкин, 88), Рахманович, Глушенков (Хубулов, 88).

«Краснодар»: Сафонов, Панталеао, Литвинов, Рамирес, Пина (Окоронкво, 78), Сперцян, Баняц, Волков, Ионов (Ахметов, 73), Кривцов, Олусегун (Кокшаров, 88).

Предупреждения: Панталеао, 38, Бейл, 38, Глушенков, 72.