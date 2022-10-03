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Хави заявил, что «Барселона» и «Интер» будут бороться за второе место в группе ЛЧ

Команды сыграют между собой в третьем и четвертых турах.
03 октября 2022 22:14
автор: Максим Скороходов

Главный тренер «Барселоны» Хави допустил, что в личном противостоянии его команды и «Интера» определится второй участник плей-офф Лиги чемпионов от группы С.

- Кажется, «Барселона» и «Интер» будут бороться за второе место в группе. И мы, и они уступили «Баварии» и решили, что больше не хотим проигрывать, - сказал Хави испанским журналистам.

Добавим, что игра третьего тура Лиги чемпионов «Интер» - «Барселона» пройдет 4 октября в Милане и начнется в 22:00 по московскому времени. На данной момент у обеих команд по три очка, а у «Баварии» - шесть.

источник: «Советский спорт»
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