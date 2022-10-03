Брюс считает, что Магуайр может вернуться в основной состав «Манчестер Юнайтед»

Легенда «Манчестер Юнайтед» Стив Брюс высказался о проблемах защитника команды Гарри Магуайра.

«Ему следует забыть о критике в сосетях. Он должен сосредоточиться на том, чтобы вернуться в состав «Манчестер Юнайтед» и хорошо выполнять свою работу на поле. Я хорошо знаю Гарри, уверен, он полон решимости преуспеть в данном деле», - сказал Брюс журналистам.

Добавим, что в текущем сезоне Магуайр провел пять матчей за «МЮ», в каждом из которых не отличился результативными действиями.