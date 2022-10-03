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Брюс считает, что Магуайр может вернуться в основной состав «Манчестер Юнайтед»

29-летнего защитника называют одним из главных виновников неудачного старта «красных дьяволов»
03 октября 2022 22:31
автор: Максим Скороходов

Легенда «Манчестер Юнайтед» Стив Брюс высказался о проблемах защитника команды Гарри Магуайра.

«Ему следует забыть о критике в сосетях. Он должен сосредоточиться на том, чтобы вернуться в состав «Манчестер Юнайтед» и хорошо выполнять свою работу на поле. Я хорошо знаю Гарри, уверен, он полон решимости преуспеть в данном деле», - сказал Брюс журналистам.

Добавим, что в текущем сезоне Магуайр провел пять матчей за «МЮ», в каждом из которых не отличился результативными действиями.

источник: «Советский спорт»
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