Сафонов признан лучшим игроком матча между «Краснодаром» и «Крыльями Советов»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов был признан лучшим игроком матча 11-го тура российской премьер-лиги, в котором «быки» сыграли в гостях вничью с «Крыльями Советов» (0:0).

Сафонову потребовалось три раза отражать удары по своим воротам. Сам «Краснодар» четырежды побеспокоил голкипера «Крыльев Советов».

«Быки» остались на пятом месте в турнирной таблице, набрав 21 очко, а самарцы - на одиннадцатом, добыв 11 очков.

В следующем туре «Крылья Советов» сыграют 9 октября в гостях со «Спартаком», а «Краснодару» в этот же день предстоит выездной матч против «Ростова».