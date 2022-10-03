Обамеянг заявил, что «Челси» обязан обыгрывать «Милан», если хочет выйти из группы Лиги чемпионов

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг высказался о турнирных перспективах команды в Лиге чемпионов в преддверии домашнего матча с «Миланом» в третьем туре группового этапа.

«Мы можем впервые победить дома. Я думаю, что это необходимо сделать, если мы хотим пройти в плей-офф, мы должны выиграть эту встречу. Ближайшие две игры будут ключевыми, нам нужно проявить характер, как мы это сделали против «Кристал Пэлас» в минувшую субботу», - сказал нападающий «Челси» британским журналистам.

В матче с «Кристал Пэлас» «синие» вырвали победу на последних минутах (1:2) благодаря голу Конора Галлахера.

Игра «Челси» - «Милан» пройдет 5 октября в Лондоне и начнется в 22:00 по московскому времени.