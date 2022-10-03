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«Удинезе» вышел на третье место чемпионата Италии, обыграв «Верону» благодаря голу Бийола

От лидеров команду Андреа Соттила отделяют одно очко.
03 октября 2022 23:41
автор: Максим Скороходов

«Удинезе» в гостевом матче восьмого тура серии А победил с «Верону» со счетом 2:1.

На гол защитника хозяев поля Джошуа Дойга (22-я минута) один из лидеров чемпионата ответил мячом нападающего Бету (71) и экс-футболиста ЦСКА Яки Бийола (90+33).

Таким образом, «Удинезе» набрал 19 очков и поднялся на третье место с отставанием от лидеров чемпионата Италии «Наполи» и «Аталанты» на 1 очка. «Верона» осталось 18-й, имея 5 очков.

В следующем туре «Удинезе» 9 октября примет «Аталанту», «Верона» в это же время будет играть в гостях с «Салернитаной».

Серия А

8-й тур

«Верона» - «Удинезе» - 1:2 (1:0)

Голы: Дойг, 22 - Бету, 71; Бийол, 90+3

источник: «Советский спорт»
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