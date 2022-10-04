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Нагельсманн намекнул на ротацию состава «Баварии» в матче с «Викторией»

4 октября пройдут первые матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
04 октября 2022 09:05
автор: Александр Шульгин

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился своими ожиданиями от поединка третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против чешской «Виктории».

«Для нас очень важно выиграть предстоящий матч и также сохранить ритм. Я ожидаю от нас наилучшего выступления. Думаю, что «Виктория» уйдет в глубокую оборону. У нее будет примерно такой же план на игру, как у «Аугсбурга».

Нам придётся немного изменить состав, но мы не будем менять семерых игроков. Есть несколько способов: ранние замены или изменения в стартовом составе», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, встреча пройдет в Мюнхене. Начало в 22.00 по московскому времени. «Бавария» с шестью очками лидирует в группе, «Виктория» после двух поражений занимает последнее место.

В параллельной игре «Интер» примет «Барселону».

источник: UEFA (УЕФА)
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