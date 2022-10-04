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Наставник «Аякса» уверен в победе над «Наполи»

Амстердамцы примут на своем поле итальянскую команду в Лиге чемпионов.
04 октября 2022 09:55
автор: Александр Шульгин

Главный тренер амстердамского «Аякса» Альфред Шредер рассказал, за счет чего его команда может обыграть «Наполи» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы совершенно точно можем обыграть «Наполи». У в составе нас тоже много высококлассных игроков сборных, которые могут проявить себя в этой встрече.

У соперника есть слабые стороны, но их немного. Не зря эта команда не потерпела в сезоне пока ни одного поражения», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Добавим, что встреча пройдет в столице Нидерландов. Начало в 22.00 по московскому времени.

После двух туров «Наполи» с шестью очками возглавляет турнирную таблицу своей группы. «Аякс» делит второе место с «Ливерпулем», который дома сыграет против шотландского «Рейнджерс».

источник: UEFA (УЕФА)
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