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Британский журналист обозвал Тен Хага хамом из-за скандала с Роналду

Наставник манкунианцев не ладит с главной звездой команды.
04 октября 2022 10:26
автор: Александр Шульгин

Британский журналист Пирс Морган раскритиковал главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика Тен Хага за его методы обращения с Криштиану Роналду.

«Вы только представьте это: он сажает Криштиану в запас на самый важный матч сезона, а затем выпускает на замену пять других игроков. Их «уничтожают», и после этого он говорит, что поступил так «из уважения».

Тен Хаг – заблуждающийся высокомерный хам. Его обращение с Роналду – это позор», - написал Морган в своих соцсетях.

Напомним, в последнем матче «Юнайтед» крупно проиграл в манчестерском дерби «Сити» (3:6). Роналду весь матч провел на скамейке запасных.

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