Тухель отказался возглавить «Байер» и ждет предложения от топ-клуба

Бывший главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель отказался возглавить леверкузенский «Байер».

По информации немецкой прессы, специалист ждет предложения от топ-клуба, коим леверкузенцы, по его мнению, не являются.

Напомним, ранее Тухель трудился в «Майнце», дортмундской «Боруссии», «ПСЖ» и «Челси», откуда был уволен после поражения команды от загребского «Динамо» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов (0:1).

После восьми туров «Байер» с пятью очками занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице. Ниже «аспириновых» только «Бохум».