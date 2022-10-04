Без «Спартака»: представлена символическая сборная 11-го тура РПЛ

Авторитетное спортивное издание представило свою версию символической сборной 11-го тура РПЛ.

В команду вошли три футболиста «Краснодара» (Матвей Сафонов, Кристиан Рамирес и Сергей Волков), по два игрока «Оренбурга» (Владимир Сычевой и Лукас Вера) и «Урала» (Даниэль Мишкич и Александр Юшин), а также Сергей Божин («Факел»), Антон Швец (»Ахмат»), Малком (»Зенит») и Федор Чалов (ЦСКА).

Отметим, что в состав не включили ни одного представителя московского «Спартака» несмотря на победу красно-белых над «Пари НН» (2:1).