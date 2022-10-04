Зырянов покинул «Зенит» и перебрался в «Черноморец»

Бывший главный тренер молодежной команды «Зенита» Константин Зырянов назначен наставником новороссийского «Черноморца».

«Константин Георгиевич, «Зенит» благодарит Вас за значимый вклад в наши общие трофеи, готовность бороться до конца, эмоциональную и самоотверженную игру в составе сине-бело-голубых, любовь к Петербургу и болельщикам «Зенита», - обратилась к Зырянову пресс-служба питерцев.

Напомним, Константин провел за «Зенит» 286 матчей в качестве футболиста, а затем трудился в тренерском штабе команды и возглавлял «молодежку».

«Черноморец» выступает во Второй лиге.