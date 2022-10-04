СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Зырянов покинул «Зенит» и перебрался в «Черноморец»

Специалист отправился в Новороссийск.
04 октября 2022 13:31
автор: Александр Шульгин

Бывший главный тренер молодежной команды «Зенита» Константин Зырянов назначен наставником новороссийского «Черноморца».

«Константин Георгиевич, «Зенит» благодарит Вас за значимый вклад в наши общие трофеи, готовность бороться до конца, эмоциональную и самоотверженную игру в составе сине-бело-голубых, любовь к Петербургу и болельщикам «Зенита», - обратилась к Зырянову пресс-служба питерцев.

Напомним, Константин провел за «Зенит» 286 матчей в качестве футболиста, а затем трудился в тренерском штабе команды и возглавлял «молодежку».

«Черноморец» выступает во Второй лиге.

источник: ФК «Зенит»
Это интересно:
Евгений Ловчев: В «Динамо» много молодежи, у молодой команды после всплеска следует спад
Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев – о кризисе в «Динамо».
04.10.2022 13:56
Футбол
автор: Юрий Волохов
Евгений Ловчев: Предлагаю выдать Промесу российский паспорт, так мы его защитим
Легенда «Спартака» - о нынешней игре Квинси Промеса.
04.10.2022 13:44
Футбол
автор: Юрий Волохов
Зырянов покинул «Зенит» и перебрался в «Черноморец»
Специалист отправился в Новороссийск.
04.10.2022 13:31
Футбол
автор: Александр Шульгин
Без «Спартака»: представлена символическая сборная 11-го тура РПЛ
В команду попали три представителя «Краснодара» и игрок «Факела».
04.10.2022 12:36
Футбол
автор: Александр Шульгин
Тухель отказался возглавить «Байер» и ждет предложения от топ-клуба
Немец является безработным после увольнения из «Челси».
04.10.2022 12:12
Футбол
автор: Александр Шульгин
Милинкович-Савич может покинуть «Лацио»
Футболистом интересуются другие команды.
04.10.2022 10:59
Футбол
автор: Александр Шульгин
Британский журналист обозвал Тен Хага хамом из-за скандала с Роналду
Наставник манкунианцев не ладит с главной звездой команды.
04.10.2022 10:26
Футбол
автор: Александр Шульгин
Наставник «Аякса» уверен в победе над «Наполи»
Амстердамцы примут на своем поле итальянскую команду в Лиге чемпионов.
04.10.2022 09:55
Футбол
автор: Александр Шульгин
Нагельсманн намекнул на ротацию состава «Баварии» в матче с «Викторией»
4 октября пройдут первые матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
04.10.2022 09:05
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Лестер» разгромил «Ноттингем Форест» в матче аутсайдеров АПЛ
В 9-м туре встречались две последние команды чемпионата Англии.
03.10.2022 23:51
Футбол
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика