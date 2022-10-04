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Евгений Ловчев: Предлагаю выдать Промесу российский паспорт, так мы его защитим

Легенда «Спартака» - о нынешней игре Квинси Промеса.
04 октября 2022 13:44
автор: Юрий Волохов

- Промес в последних матчах - просто красавец. И с «Зенитом» какую игру выдал. И не только из-за того, что он два забил, как он финтил. Зенитовцы не знали, что с ним делать.

- Он сейчас лидер, старается, все у него получается. Нет вопросов. После возвращения Промеса в «Спартак», мы опять видим прежнего Квинси образца его чемпионского сезона.

- Промеса ведь тогда в сборную Нидерландов постоянно приглашали. Сейчас не приглашают. Но здесь, скорее всего, не только футбольная составляющая.

- Он в Голландию не поедет, на него же уголовное дело заведено. «Зенит» хочет сделать российское гражданство Малкому и Клаудиньо. А вы напишите, что Ловчев предлагает выдать российский паспорт Промесу. Так мы его защитим, Россия своих не выдает. Опять же, поможет нам в матчах с Киргизией, - смеется Евгений Серафимович.

источник: «Советский спорт»
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