Роналду может стать игроком «Челси» в зимнее трансферное окно

Владелец «Челси» Тодд Боули не оставляет попыток пригласить форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Об этом пишут британские СМИ.

По данным источника, бизнесмен хочет подписать игрока в зимнее трансферное окно. Отмечается, что он уже обсудил этот вопрос с главным тренером команды Грэмом Поттером.

Также сообщается, что Боули собирался купить Роналду летом 2022 года, но тогда в переговоры вмешался Томас Тухель, занимавший должность наставника.

Сейчас, как пишет пресса, все зависит от решения португальца, поскольку «МЮ» не против отпустить его в стан «синих».

Напомним, 37-летний Роналду вернулся на «Олд Траффорд» летом 2021-го. После назначения Эрика тен Хага на должность главного тренера футболист стал реже выходить на поле и задумался об уходе.

К слову, в нынешнем сезоне он провел 8 матчей и забил 1 гол. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2023 года.