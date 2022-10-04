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Обзор самого недооцененного матча 11-го тура РПЛ

Волевая победа «Спартака», четыре гола в матче лидеров таблицы, разгромное поражение «Локомотива» и другие матчи 11-го тура РПЛ могли затмить другой, который ничем не примечателен с первого взгляда. Мы докажем, почему нулевая ничья «Краснодара» и «Крыльев Советов» достойна не меньшего внимания.
Обзор самого недооцененного матча 11-го тура РПЛ
04 октября 2022 16:39
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Краснодар»

1. Насыщенные нули

В матче не были забиты голы, но это вовсе не значит, что он был скучным. Соперники, не отходя от фирменных атакующих стилей, навалились на ворота друг друга, в результате чего набили суммарные 2,51 по системе xG. Если выражаться более простым языком, то это число показывает, что команды не отсиживались в обороне, а создали много голевых моментов, которые должны были конвертироваться в два-три гола, но этого не случилось. Для сравнения можно привести матч этого же тура между «Факелом» и «Торпедо», в котором были забиты четыре гола, хотя суммарный xG составлял всего 1,77.

Это очередное доказательство того, что в любом матче важен контекст.

2. Чудесный Сафонов

«Крылья Советов» создали уйму по-настоящему железных для взятия ворот моментов, где игроки делали все, чтобы открыть счет в матче, но на последнем рубеже краснодарцев всегда спасал Матвей Сафонов. Еще на шестой минуте он красиво перевел мяч на угловой после удара Бейла, мяч от которого полетел по очень замысловатой траектории за шиворот Матвею.

Во втором тайме он сделал нечто подобное вновь, в последний момент дотянувшись до мяча, летевшего в притирку со штангой, но даже этот сейв не идёт в сравнение со следующим, который нельзя назвать иначе как чудесным. Уже сейчас его можно номинировать на звание «спасения сезона» РПЛ. На 81-й минуте Роман Евгеньев, в стиле Эрлинга Холанда в матче с «МЮ», пробил головой с линии вратарской, но если норвежцу из «Сити» Де Хеа никак не помешал, то Сафонов оказался непробиваемой крепостью и в этом моменте.

Сафонов здорово настрадался в этом матче от игры партнёров в защите, но помимо них, уже сам Матвей едва ли самоустранился в первом тайме. В одном из эпизодов он немного потерял ворота, из-за чего врезался головой в штангу. Благо, что обошлось без серьёзной травмы.

3. Пиняев - лучший

Если выносить за скобки Матвея Сафонова, то лучшим на поле стал не Эдуард Сперцян, Максим Глушенков, Кристиан Рамирес или кто-то из других звезд, а 17-летний Сергей Пиняев.

В первом тайме он здорово накрутил защиту «быков», но не повезло чуть-чуть с ударом - мяч угодил в перекладину. Еще через несколько минут, ему же, доверили пробить штрафной - и мяч вновь скользнул по каркасу. Пиняеву не удалось отличиться голом, но у него никто не отберет великолепные цифры в статистике:

3 ключевых паса (под удар);

1 отбор;

1 перехват;

3 успешных попытки дриблинга;

5 точных кроссов (50%)

Наблюдать за игрой быстроногого Пиняева - одно удовольствие. Таких парней мало в нашем футболе.

4. Споры, скандалы, неразберихи

Матч получился ярким не только с точки зрения созданных моментов, но и с точки зрения накала эмоций. Самым обсуждаемым моментом, бесспорно, стал эпизод с ударом Евгеньева, в котором непонятно, пересек мяч линию ворот или все же Сафонов успел среагировать, но разбор этого момента оставим тем, кто ответит, почему в РПЛ до сих пор не работает система определения гола.

Также вопросы вызвал эпизод с падением Максима Глушенкова, которому Кайо откровенно ударил в бедро перед пасом недалеко от вратарской площади. Арбитр после просмотра VAR уверенно показал, что пенальти не может быть назначено, что не может не удивлять. По-моему, это чистейший пенальти.

Так, что ещё не хватает для суперматча? Может, драк и потасовок? И без них тоже не обошлось. В первой половине матча Гленну Бейлу не понравилось поведение Кайо, из-за чего он накинулся с претензиями на защитника «Краснодара», но не успел он развязать спор, как тут же напарники бразильца подбежали толпой и повалили самарца на газон. Арбитр не стал жестить и показал только желтые карточки.

Уже после финального свистка не выдержали нервы у тренера «Краснодара» Владимира Зеленовского, который увидел перед собой красную карточку за нецензурную брань в адрес арбитра.

Данный матч стал редким случаем, когда даже 0:0 нисколько не расстраивают болельщиков и телезрителей, которые даже без голов получили огромную порцию эмоций и удовольствия.

источник: «Советский спорт»
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Обзор самого недооцененного матча 11-го тура РПЛ
Обзор самого недооцененного матча 11-го тура РПЛ
Волевая победа «Спартака», четыре гола в матче лидеров таблицы, разгромное поражение «Локомотива» и другие матчи 11-го тура РПЛ могли затмить другой, который ничем не примечателен с первого взгляда. Мы докажем, почему нулевая ничья «Краснодара» и «Крыльев Советов» достойна не меньшего внимания.
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