Холанд забил 103 гола в первых 100 матчах в лигах Европы. Это лучший результат в истории

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд выдал лучший старт в рамках европейских чемпионатов. Об этом сообщают британские СМИ.

Норвежец, ранее выступавший за дортмундскую «Боруссию» и «Зальцбург», забил 103 гола в 100 матчах. Это лучший результат в истории.

Таким образом, новичок «горожан» побил рекорд бразильского нападающего Ромарио (90 голов). Замкнул первую тройку голландский форвард Руд ван Нистелрой (77). Также в первую пятерку вошли уругваец Луис Суарес (59) и француз Килиан Мбаппе (58).

К слову, форвард «ПСЖ» Лионель Месси, ранее выступавший за «Барселону», забил в первых 100 матчах в Европе 41 мяч, а нападающий «МЮ» Криштиану Роналду – 16.