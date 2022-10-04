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«Бавария» и «Виктория Пльзень» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Встреча начнется в 19.45 по Москве.
04 октября 2022 19:00

Стали известны стартовые составы «Баварии» и «Виктории Пльзень» на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Бавария»: Нойер, Юпамекано, де Лигт, Мазрауи, Дэвис, Горецка, Гравенберх, Зане, Мусиала, Мане, Гнабри.

«Виктория Пльзень»: Тврдонь, Гавел, Перница, Гейда, Голик, Ндиайе, Калвах, Москера, Влканова, Копиц, Хоры.

Напомним, матч «Бавария» – «Виктория Пльзень» состоится сегодня, 4 октября и стартует в 19.45 мск.

К слову, мюнхенский гранд занимает первую позицию в группе С, набрав 6 очков. У чешской команды – ни одного очка и последнее, четвертое место.

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Встреча начнется в 19.45 по Москве.
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