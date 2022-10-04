«Бавария» и «Виктория Пльзень» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Обзор самого недооцененного матча 11-го тура РПЛ

Волевая победа «Спартака», четыре гола в матче лидеров таблицы, разгромное поражение «Локомотива» и другие матчи 11-го тура РПЛ могли затмить другой, который ничем не примечателен с первого взгляда. Мы докажем, почему нулевая ничья «Краснодара» и «Крыльев Советов» достойна не меньшего внимания.