«Интер» – «Барселона»: стартовые составы на матч Лиги чемпионов

«Интер» и «Барселона» огласили стартовые составы на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Интер»: Онана, Шкриньяр, Де Врей, Бастони, Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Корреа, Мартинес.

«Барселона»: тер Штеген, Серхи Роберто, Кристенсен, Гарсия, Алонсо, Педри, Бускетс, Гави, Рафинья, Дембеле, Левандовски.

Напомним, встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 21.45 по Москве. Посмотреть ее можно будет в прямом эфире «Матч ТВ» или на его официальном сайте.

К слову, после двух туров каталонский гранд занимает 2-е место в группе С, набрав 3 очка. В активе итальянцев – столько же и 3-я позиция. Они уступают «Барсе» по дополнительным показателям.