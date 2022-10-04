«Бавария» разгромила «Викторию Пльзень», Сане оформил дубль, Мане забил гол

«Бавария» крупно победила «Викторию Пльзень» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 5:0.

В составе мюнхенского гранда дубль оформил Лерой Сане. Также отличились Садио Мане, Серж Гнабри и Эрик Шупо-Мотинг.

Таким образом, «Бавария» набрала 9 очков и продолжает занимать первое место в группе С. У чешской команды – ни одного балла и последняя, четвертая позиция.

Добавим, что 12 октября команды сыграют в 4-м туре. Встреча пройдет на домашней арене «Виктории» и начнется в 22.00 по Москве.

Лига чемпионов. Групповой этап

3-й тур

«Бавария» – «Виктория Пльзень» – 5:0 (3:0)

Голы: 1:0 – 7 Сане, 2:0 – 13 Гнабри, 3:0 – 21 Мане, 4:0 – 50 Сане, 5:0 – 59 Шупо-Мотинг.

«Бавария»: Нойер, Мазрауи, Упамекано (Павар, 72), де Лигт, Дэвис (Станишич, 46), Горетцка (Забитцер, 73), Гравенберх, Мане, Гнабри, Сане (Тель, 58), Мусиала (Шупо-Мотинг, 46).

«Виктория Пльзень»: Тврдонь, Голик, Гейда (Тижани, 63), Перница, Гавел, Копиц (Йирка, 58), Москера (Пиларж, 85), Влканова (Емелка, 46), Калвах, Ндиай, Хоры (Басси, 58).

Предупреждение: Хоры (29).