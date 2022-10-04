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Представлен видеообзор матча «Бавария» – «Виктория Пльзень» в Лиге чемпионов

Немецкий клуб забил в ворота чешской команды пять безответных мячей.
04 октября 2022 22:59
автор: Артур Гичунцев

Сегодня, 4 октября, «Бавария» разгромила «Викторию Пльзень» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 5:0.

Официальный YouTube-канал «Матч ТВ» представил видеообзор самых ярких моментов с прошедшей встречи.

Таким образом, «Бавария» набрала 9 очков и продолжает занимать первое место в группе С. У чешской команды – ни одного балла и последняя, четвертая позиция.

Добавим, что 12 октября команды сыграют в 4-м туре. Встреча пройдет на домашней арене «Виктории» и начнется в 22.00 по Москве.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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