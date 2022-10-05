Главный тренер «Интера» - о победе над «Барселоной»: Выиграли очень важный матч

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги дал комментарий после победы над «Барселоной» (1:0) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы были хороши на поле. Выиграли очень важный матч, я рад за игроков, клуб и наших выдающихся болельщиков. Еще ничего не решено, но мы продемонстрировали важное качество, что можем играть самоотверженно с первой до последней минуты», - сказал Индзаги итальянским журналистам.

«Интер» набрал 6 очков и вышел на второе место в группе С. У каталонцев – 3 очка. «Барселона» опустилась на третью позицию.

12 октября команды сыграют еще один матч. Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 22.00 по Москве.