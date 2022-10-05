Главный тренер «Наполи»: «Аякс», тот клуб, у которого нужно учиться каждому

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти дал комментарий после гостевой победы над «Аяксом» (6:1) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Моя команда играла в отличный футбол, постоянно прессинговала, пыталась забить в любой момент и чувствовала себя уверенно против очень сильного соперника. Они, как и мы, показывали жесткую игру, на двоих команды набрали 14 фолов.

Результат и игра так же хороши, как и наш соперник: «Аякс» — тот клуб, у которого нужно учиться каждому, поэтому мы добились важной победы», - сказал Спаллетти итальянским журналистам.

«Наполи» одержал третью победу в трех матчах, набрав 9 очков. «Аякс» идет в группе на третьем месте, имея 3 очка. 12 октября команды вновь сыграют между собой, но уже в Италии.