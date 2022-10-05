Симеоне заявил, что «Атлетико» провел хороший матч против «Брюгге»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал комментарий после гостевого поражения от «Брюгге» (0:2) в третьем туре Лиги чемпионов.

«То, что мы увидели, было хорошим матчем. В первом тайме мы контролировали игру, у нас было две-три момента, чтобы забить, но повели в счете они, так сложилось. Второй тайм начался с пропущенного гола, но потом главной фигурой матча стал их вратарь. Но мы были хороши, нам не надо волноваться, впереди много игр», - сказал Симеоне испанским журналистам.

«Брюгге» лидирует в группе, набрав 9 очков, у других команд по 3 очка. Команды 12 октября вновь сыграют между собой, но уже в Испании.