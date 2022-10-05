Клопп считает, что «Ливерпуль» был убедителен в матче с «Рейнджерс»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о домашней победе своей команды над «Рейнджерс» (2:0) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Это было именно то, что нам было нужно. Это было супер, убедительное выступление, первоклассная защита, все выложились в этом новом составе. Да, иногда вам приходится что-то менять. Конечно, для «Рейнджерс» было сюрпризом то, как мы сыграли. 2:0 - я более чем счастлив», - сказал Клопп английским журналистам.

«Рейнджерс» по-прежнему не набрал ни одного очка, «Ливерпуль» идет вторым, имея 6 очков. 12 октября команды вновь сыграют между собой, но уже в Шотландии.