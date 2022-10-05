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Полузащитник «Интера» Чалханоглу - о победе над «Барселоной»: Мы отыграли так, как этого и хотели

Хакан был признан лучшим игроком матча.
05 октября 2022 10:31
автор: Максим Скороходов

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу высказался о победе своей команды над «Барселоной» (1:0) в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, что Чалханоглу забил победный гол в данной встрече.

«Сегодня мы отыграли так, как этого и хотели. Мы доказали свою состоятельность: каждый отработал на славу - даже в оборонительных действиях. Мы всегда - с тренером. Он видел, что перед ним команда, которая за него борется», - сказал футболист пресс-службе УЕФА.

12 октября команды сыграют еще один матч между собой. Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 22.00 по Москве.

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