Полузащитник «Интера» Чалханоглу - о победе над «Барселоной»: Мы отыграли так, как этого и хотели

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу высказался о победе своей команды над «Барселоной» (1:0) в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, что Чалханоглу забил победный гол в данной встрече.

«Сегодня мы отыграли так, как этого и хотели. Мы доказали свою состоятельность: каждый отработал на славу - даже в оборонительных действиях. Мы всегда - с тренером. Он видел, что перед ним команда, которая за него борется», - сказал футболист пресс-службе УЕФА.

12 октября команды сыграют еще один матч между собой. Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 22.00 по Москве.