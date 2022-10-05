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РФС утвердил состав комитета сборных команд

В текущем году главная команда страны планирует провести еще два товарищеских матча.
05 октября 2022 14:30
автор: Александр Поволоцкий

Исполком Российского футбольного союза утвердил состав комитета сборных.

Напомним, что ранее ФИФА и УЕФА отстранили национальные команды РФ от участия в международных турнирах.

Как сообщает пресс-служба РФС, комитет возглавил Никита Симонян. Его заместителем назначен Андрей Лексаков, а секретарем Сергей Симкачев.

В состав комитета также вошли Валерий Карпин, Александр Мирзоян, Юрий Красножан, Михаил Гершкович, Семен Андреев, Борис Игнатьев, Олег Корнаухов, Леонид Слуцкий, Максим Савостин и Сергей Овчинников.

Напомним, что сборная России обыграла на выезде команду Киргизии (2:1) в товарищеском матче.

источник: «Советский спорт»
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