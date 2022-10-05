РФС утвердил состав комитета сборных команд

Исполком Российского футбольного союза утвердил состав комитета сборных.

Напомним, что ранее ФИФА и УЕФА отстранили национальные команды РФ от участия в международных турнирах.

Как сообщает пресс-служба РФС, комитет возглавил Никита Симонян. Его заместителем назначен Андрей Лексаков, а секретарем Сергей Симкачев.

В состав комитета также вошли Валерий Карпин, Александр Мирзоян, Юрий Красножан, Михаил Гершкович, Семен Андреев, Борис Игнатьев, Олег Корнаухов, Леонид Слуцкий, Максим Савостин и Сергей Овчинников.

Напомним, что сборная России обыграла на выезде команду Киргизии (2:1) в товарищеском матче.