«Атлетико» удалось сбить цену на Гризманна, нападающий перейдет из «Барселоны» за 20 млн евро

«Атлетико» и «Барселона» установили новую сумму за нападающего Антуана Гризманна, сообщает испанская пресса.

Она составит 20 млн евро без учета бонусов.

Напомним, что форвард был арендован «Атлетико» перед прошлым сезоном. В договоре стояла обязательная опция выкупа за 40 млн евро при условии нахождения на поле определенного количества минут. Мадридский клуб не хотел платить такую сумму, поэтому в текущем сезоне в большинстве встреч Гризманн выходил во втором тайме на замену.

В итоге в текущем сезоне француз провел 54 процента от основного времени матчей, за которые забил три гола и отдал одну голевую передачу.