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«Атлетико» удалось сбить цену на Гризманна, нападающий перейдет из «Барселоны» за 20 млн евро

«Матрасникам» не придется выпускать 31-летнего футболиста на замену во втором тайме.
05 октября 2022 15:29
автор: Максим Скороходов

«Атлетико» и «Барселона» установили новую сумму за нападающего Антуана Гризманна, сообщает испанская пресса.

Она составит 20 млн евро без учета бонусов.

Напомним, что форвард был арендован «Атлетико» перед прошлым сезоном. В договоре стояла обязательная опция выкупа за 40 млн евро при условии нахождения на поле определенного количества минут. Мадридский клуб не хотел платить такую сумму, поэтому в текущем сезоне в большинстве встреч Гризманн выходил во втором тайме на замену.

В итоге в текущем сезоне француз провел 54 процента от основного времени матчей, за которые забил три гола и отдал одну голевую передачу.

источник: «Советский спорт»
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