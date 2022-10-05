К заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030 присоединилась Украина

Стало известна третья страна, которая подаст совместную заявку с Испанией и Португалией на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.
Как сообщает сайт Королевской испанской футбольной федерации, к этим государствам присоединилась Украина.
Отмечается, что общая заявка одобрена правительствами и главами государств, а также поддержана УЕФА.
«Мы верим, что мировая футбольная семья примет и поддержит эту инициативу», – говорится в сообщении Королевской испанской футбольной федерации.
источник: «Советский спорт»