К заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030 присоединилась Украина

Стало известна третья страна, которая подаст совместную заявку с Испанией и Португалией на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.

Как сообщает сайт Королевской испанской футбольной федерации, к этим государствам присоединилась Украина.

Отмечается, что общая заявка одобрена правительствами и главами государств, а также поддержана УЕФА.

«Мы верим, что мировая футбольная семья примет и поддержит эту инициативу», – говорится в сообщении Королевской испанской футбольной федерации.