Салуквадзе считает, что Кварацхелия поборется за звание лучшего бомбардира Лиги чемпионов

Бывший футболист Лаша Салуквадзе восхитился игрой вингера Хвичи Кварацхелии в составе «Наполи». Накануне грузинский игрок отличился в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Аякса» (6:1).

«Хвича невероятно начал сезон в «Наполи». Думаю, что он может в этом году побороться за звание лучшего бомбардира и в Серии А, и в Лиге чемпионов», - приводит слова Салуквадзе Metaratings.ru.

Добавим, что Хвича в составе неаполитанцев провел 11 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.