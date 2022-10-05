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Салуквадзе считает, что Кварацхелия поборется за звание лучшего бомбардира Лиги чемпионов

Накануне грузинский вингер «Наполи» отличился в матче против «Аякса» (6:1).
05 октября 2022 16:15

Бывший футболист Лаша Салуквадзе восхитился игрой вингера Хвичи Кварацхелии в составе «Наполи». Накануне грузинский игрок отличился в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Аякса» (6:1).

«Хвича невероятно начал сезон в «Наполи». Думаю, что он может в этом году побороться за звание лучшего бомбардира и в Серии А, и в Лиге чемпионов», - приводит слова Салуквадзе Metaratings.ru.

Добавим, что Хвича в составе неаполитанцев провел 11 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

источник: «Метарейтинг»
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