Сын Цымбаларя сделал подарок Залу Славы «Спартака»

Пресс-служба «Спартака» сообщила, что Олег Цымбаларь, сын экс-игрока красно-белых Ильи Цымбаларя, подарил музею московского клуба награды в память об отце.

Отмечается, что новыми экспонатами Зала Славы красно-белых стали золотая медаль чемпиона России 1994 года, статуэтка премии «Стрелец», а также часы, которые хавбек национальной команды получил как участник чемпионата мира в США.

Напомним, что Цымбаларь выступал за «Спартак» с 1993 по 1999 год. В составе красно-белых Илья стал шестикратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка России.